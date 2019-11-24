В работе Telegram произошел сбой, Дуров извинился

24 ноября 2019 г. 10:05
Источник: Интерфакс-Украина
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Создатель Telegram Павел Дуров принес извинения пользователям мессенджера, которые столкнулись с проблемой отправки сообщений в пятницу, 22 ноября.

"С 13:00 до 14:00 по Гринвичу около 15% пользователей, которые были онлайн, испытывали проблемы с подключением к Telegram. Это в основном затронуло пользователей из Германии, Ирака, Узбекистана, России, Украины, Казахстана и Белоруссии. Мы приносим извинения за каждое сообщение, которое мы не смогли доставить в течение этого часа", - написал Дуров в своем телеграм-канале.

Дуров отметил, что число пользователей Telegram продолжает расти со скоростью 50% ежегодно.

"Такой быстрый темп роста, к сожалению, все еще сопровождается некоторыми проблемами. Мы стремимся сделать нашу платформу максимально надежной. Мы гордимся тем, что, даже несмотря на некоторые попытки нарушить его доступность (например, DDoS атака из Китая в июне), с каждым годом Telegram становится все менее склонным к таким проблемам", - говорится в сообщении.

О том, что в пятницу в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

С проблемами с использованием мессенджера в РФ столкнулись жители Москвы, Петербурга.

За рубежом Telegram стал недоступен в ряде городов Украины, в частности, в Киеве, Одессе и Харькове.

Проблемы с мессенджером также возникли в Беларуси, Узбекистане, Германии, Франции, Великобритании.

Последний раз Telegram столкнулся со сбоями в работе в июне 2019 года. Тогда он подвергся мощной DDoS-атаке. Проблемы при этом фиксировались у жителей Бразилии и США, а также у пользователей в Европе. Дуров связывал июньский сбой в работе мессенджера с протестами в Гонконге. По его словам, мессенджер атаковали преимущественно с IP-адресов, зарегистрированных в Китае.

 

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