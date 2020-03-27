В работу общественного транспорта внесли изменения

Кабмин изменил требования по количеству перевозки пассажиров в городском транспорте в период карантина.

Об этом сообщил глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер, сославшись на решение правительства.

По его словам, основные изменения позволяют:

- деятельность по торговле ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;

- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

- перевозки служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, согласованным с органами Национальной полиции.

В городском транспорте (т.е. трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутках) разрешается перевозка пассажиров, количество которых не превышает половину от общего количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой (а не 10 человек, как было до этого).