В работу общественного транспорта внесли изменения

Кабмин изменил требования по количеству перевозки пассажиров в городском транспорте в период карантина.
Об этом сообщил глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер, сославшись на решение правительства.
По его словам, основные изменения позволяют:
- деятельность по торговле ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;
- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
- перевозки служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, согласованным с органами Национальной полиции.
В городском транспорте (т.е. трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутках) разрешается перевозка пассажиров, количество которых не превышает половину от общего количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой (а не 10 человек, как было до этого).
Друзі! ⠀ Уряд вніс деякі зміни до обмежувальних карантинних заходів. Зокрема, було враховано й пропозиції Харківської обласної державної адміністрації. ⠀ В цілому, основні зі змін дозволяють: - діяльність з торгівлі ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами і агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом; - діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів (тобто автомийки та шиномонтажі можуть працювати); - Перевезення службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, погодженими з органами Національної поліції, а в МІСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ (тобто трамваях, тролейбусах, автобусах, маршрутках) дозволяється шляхом заповнення НЕ БІЛЬШЕ ПОЛОВИНИ КІЛЬКОСТІ МІСЦЬ ДЛЯ СИДІННЯ, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу та визначених у реєстраційних документах (а не 10 осіб, як було до цього). ⠀ Детальніше можна ознайомитися за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-239250320 (активне посилання наявне на моїх сторінках у Facebook та Telegram).