В районе рынка «Барабашово» перекроют движение транспорта: движение трамваев изменится

С 7:00 28 февраля будет запрещено движение транспорта по ул. Амурской, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Барабашово».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с выполнением решения исполнительного комитета Харьковского городского совета от 29.01.2020 №33 «О демонтаже специальных конструкций».

Так, с 7:00 28 февраля до завершения работ будет запрещено движение трамваев по ул. Академика Павлова, на участке от ул. Героев Труда до пер. Салтовского, а также движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от пр. Льва Ландау до разворотного круга «Станция метро «Академика Барабашова». В связи с этим, трамваи №16, 16А, 27 и троллейбус №24 будут ходить следующим образом:

трамвай №27: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский»;

трамваи №16 и 16А - не ходят;

троллейбус №24: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский – ст. м. «Турбоатом».