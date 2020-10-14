В разгар пандемии в продаже появился робот, умеющий готовить 19 блюд

Робототехническая компания Miso Robotics вывела на рынок робота Flippy, который способен заменить часть персонала на кухне ресторана, поскольку умеет готовить 19 блюд и был сконструирован с акцентом на крупные сети заведений быстрого питания. Об этом сообщает ZDNet.

"Мы с восторгом анонсируем выход на глобальный рынок робота Flippy. Он поступает в продажу в разгар пандемии и поддерживает приготовление 19 различных блюд, включая картофель фри и бургеры из искусственного мяса Impossible Burger", - подчеркнул исполнительный директор компании Miso Robotics Майк Белл.

Робот крепится к потолку. Он самостоятельно определяет температуру продуктов, прогнозирует время приготовления, изучает и классифицирует новые продукты, а также настраивает пропорции.

"Скорость приготовления манипулятора - 150 котлет для бургеров в час, а 19 заявленных блюд включают стандартное фастфуд-меню по типу картофеля фри и айдахо, а также одно необычное - искусственное мясо Impossible Burger", - заверила компания-разработчик.

Уточняется, что установление роботизированного манипулятора обойдется в 30 тысяч долларов, а программное обеспечение купить нельзя - клиенты Miso Robotics будут ежемесячно платить за его аренду 1,5 тысячи долларов.