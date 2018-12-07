В регионе появилось три заказника

В природно-заповедный фонд области введены Малорогозянский, Ветровский и Гавриловский заказники местного значения.

Соответствующее решение было принято в ходе XVIII сессии Харьковского областного совета. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Энтомологический заказник «Малорогозянский» создан в Золочевском районе, его ориентировочная площадь составляет 14,1 га. Гидрологический заказник «Ветровский» расположен в Балаклейском районе, его площадь составляет 349 га. Площадь энтомологического заказника «Гавриловский» на территории Боровского района составляет 43,5 га.