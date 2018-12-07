В регионе появилось три заказника

07 декабря 2018 г. 19:25
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В природно-заповедный фонд области введены Малорогозянский, Ветровский и Гавриловский заказники местного значения.

Соответствующее решение было принято в ходе XVIII сессии Харьковского областного совета. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА. 
 
Энтомологический заказник «Малорогозянский» создан в Золочевском районе, его ориентировочная площадь составляет 14,1 га. Гидрологический заказник «Ветровский» расположен в Балаклейском районе, его площадь составляет 349 га. Площадь энтомологического заказника «Гавриловский» на территории Боровского района составляет 43,5 га.
 
Цель создания  заказников - сохранение биологического, ландшафтного, природного разнообразия и обеспечения надлежащей охраны природных комплексов и объектов, имеющих особую природоохранную ценность.

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