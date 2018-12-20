В регионе стало меньше безработных - ХОГА

20 декабря 2018 г. 17:29
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Об итогах работы в 2018 году и перспективах развития Харьковской областной службы занятости рассказал директор областного центра занятости Владимир Миненко.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, в этом году на Харьковщине уменьшилось количество безработных и постепенно растет спрос на рабочую силу.
 
По словам директора центра занятости, в течение года услугами областной службы воспользовались 110 тысяч человек; из них статус безработного имели 78 тысяч, а это на три тысячи меньше, чем в прошлом году. 
 
Кроме того, в службу занятости обратились 16 тысяч работодателей - это 89 тыс. вакансий, большинство из вакансий - рабочие профессии. Трудоустроится удалось 66 тысячам харьковчан. Также в центре заработал электронный кабинет соискателя. 
 
Что касается Харьковского центра профессионально-технического образования, который работает на базе службы занятости,  здесь за го лицензировали 5 профессий.

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