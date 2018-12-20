В регионе стало меньше безработных - ХОГА

Об итогах работы в 2018 году и перспективах развития Харьковской областной службы занятости рассказал директор областного центра занятости Владимир Миненко.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, в этом году на Харьковщине уменьшилось количество безработных и постепенно растет спрос на рабочую силу.

По словам директора центра занятости, в течение года услугами областной службы воспользовались 110 тысяч человек; из них статус безработного имели 78 тысяч, а это на три тысячи меньше, чем в прошлом году.

Кроме того, в службу занятости обратились 16 тысяч работодателей - это 89 тыс. вакансий, большинство из вакансий - рабочие профессии. Трудоустроится удалось 66 тысячам харьковчан. Также в центре заработал электронный кабинет соискателя.