 

В регионе значительно увеличилось количество школ с инклюзивным обучением

17 августа 2019 г. 11:55

На Харьковщине в три раза увеличилось количество школ с инклюзивным обучением.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссыкой на данные селекторного совещания по подготовке школ к новому учебному году

В Департаменте науки и образования ХОГА напомнили, что инклюзивное обучение в Харьковской области внедряют с 2016 года. За это время количество школ, где создана возможность учиться для детей с особыми образовательными потребностями, увеличилось в 22 раза, а количество таких учеников возросло в 14 раз.

«В детских садах количество инклюзивных групп увеличилось в 23 раза, в них детей - в 33 раза. Кроме того, инклюзивным образованием охвачен 571 ученик в 400 классах. В 65 инклюзивных группах детсадов обучаются 114 детей.

Также работают 29 инклюзивных ресурсных центров, функционируют 24 ресурсные комнаты и 25 медиатек.

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