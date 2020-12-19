В регионы отправили 260 тысяч быстрых тестов на антиген к коронавирусу

19 декабря 2020 г. 15:09
Источник: РБК-Украина
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В Украине ввели скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2. Уже получили 260 тысяч быстрых тестов. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В следующую среду, по его словам, в Украину доставят еще 1,5 млн тестов. Минздрав планирует проводить таким методом не менее 1 млн тестирований в месяц.

"Уже получено более 260 тысяч быстрых тестов, которые введены в Украине и были отправлены по регионам страны", - заявил он.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм тестирования на коронавирус. Теперь будут делать тест и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции.

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