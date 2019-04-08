В ресторане Харькова предлагают проходить алкотест

В популярном ресторане Харькова всем посетителям, которые заказывали алкогольные напитки, вместе со счетом давали алкотестеры. С их помощью каждый желающий мог проверить свой уровень опьянения. Всем, у кого алкоголь в организме превышал норму, рекомендовалось вызвать такси, а не садиться за руль своего автомобиля. Организатором этого мероприятия выступил такси-сервис OnTaxi, а проходила эта акция в двух ресторанах компании Япошка.

"Вождение в нетрезвом виде — это большая проблема. Нашей акцией мы даем возможность гостям проверить уровень алкоголя в крови, и призываем не садиться за руль выпившими", - говорит руководитель отдела маркетинга компании Япошка, Александр Питора.

Простой тест с алкотестером предлагал посетителям не забывать о безопасности и заказывать такси, если управлять автомобилем самостоятельно они не в состоянии.

Чтобы воспользоваться алкотестером, необходимо было отделить от карточки специальную полоску, облизать указанное на ней место и подождать 2 минуты. Индикатор на полоске приобретал цвет, который соответствовал уровню алкоголя в организме человека. Если он превышен, то не стоит самостоятельно вести машину, лучше заказать такси.

Карточка имеет вид машинки, что подчеркивает направленность мероприятия. Цветовая шкала на карточке состоит из 5-ти значений. Каждый цвет от желтого к темно-зеленому соответствует определенному уровню алкоголя в организме в промилле.

“Наша главная цель - привлечь внимание людей к проблеме вождения авто в нетрезвом виде. А это одна из серьезных причин возникновения ДТП на дорогах. Если мы сможем снизить статистику хотя бы на 1%, то сохраним человеческие жизни. Разве есть что-то важнее этого?”, - говорят в OnTaxi.