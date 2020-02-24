В результате вспышки коронавируса в Италии умер уже четвертый человек

24 февраля 2020 г. 12:33
Источник: РБК-Украина
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В Бергамо от коронавируса умер 84-летний мужчина. Таким образом, число смертей от коронавируса в Италии увеличилось до четырех: во всех случаях это пожилые люди с ранее обострившейся общей клинической картиной.

Всего в Италии подтверждено 212 случаев заражения коронавируса, из них только в Ломбардии 165 случаев. На сегодня Италия является третьей страной в мире по распространению инфекции после Китая и Южной Кореи. Комментируя чрезвычайные меры правительства премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что число зараженных будет увеличиваться.

 

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