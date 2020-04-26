В РФ - антирекорд по числу новых заражений коронавирусом

26 апреля 2020 г. 14:14
Источник: РБК-Украина
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За сутки в России было зарегистрирован 6361 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщают росСМИ.

Это наибольший показатель ежедневных инфицирований COVID-19  в РФ с начала эпидемии. Число больных COVID-19 растет третий день: вчера сообщалось о 5966 случаях заражения, 24 апреля - о 5849 случаях, 23 апреля - о 4774 случаях.

Общее число инфицированных в России, по состоянию на 26 апреля, возросло до 80 949 человек.

Также ежедневно увеличивается смертность от инфекции. За прошедшие сутки в РФ было зафиксировано 66 новых смертей. Отметим, что за неделю число летальных случаев в России увеличилось вдвое. На сегодня известно о 747 случаях смерти, тогда как 19 апреля сообщалось о 361 смерти от коронавируса.

Напомним, число инфицированных COVID-19 в мире приближается к 3 миллионам.
От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались более 202 тысяч жителей планеты.

Всего в Украине на сегодняшний день зафиксировано 8617 случаев заражения коронавирусом, из них 147 - в Харьковской области.

 

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