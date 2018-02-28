В РФ депутат несколько дней ездил с мертвой собакой в бампере

28 февраля 2018 г. 15:29
Источник: Корреспондент.net
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В российском Таганроге водитель сбил собаку и несколько дней передвигался по городу с телом животного, застрявшим в бампере.

Об этом сообщает varlamov.ru.

Как выяснилось, этим человеком оказался депутат от Единой России Валерий Писковец.

"Я общаюсь и с прокуратурой, и с полицией, спокойно разбираемся. Я сотрудничаю с телевизионной компанией, они прокомментируют, если посчитают нужным", – заявил он. 

Депутат также отметил, что это "событие уже недельной давности, которое в течение одного часа приобретает непонятную ситуацию".

На вопрос, как же так вышло с собакой, депутат ответил: "Ума не приложу".

От других комментариев он отказался, сославшись на занятость.

 

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