В РФ Навального выдвинули в президенты

В воскресенье, 24 декабря, Алексея Навального выдвинули кандидатом в президенты на собрании избирателей в Москве. За это проголосовали 742 человека. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter. Она отметила, что голосовавших против и воздержавшихся не оказалось.

Кандидата в президенты, который баллотируется как самовыдвиженец, должна была выдвинуть инициативная группа избирателей, в которую входят не менее 500 человек.

До Москвы Навального выдвинули на встречах во Владивостоке, Новосибирске, Красноярске.

При этом зарегистрирует ли его ЦИК, пока неизвестно.

Сам оппозиционер на собрании инициативной группы до голосования не выступал, а после вышел в сопровождении супруги и детей.

"Я хочу ясно и четко заявить: мы готовы выиграть эти выборы и выиграем их!" - сказал Навальный.

"Вчера не жалея себя, заставляя себя, я посмотрел съезд "Единой России". И там Путин сказал, что Россия войдёт в пятерку сильнейших экономик мира. Но шесть лет назад на этом съезде он говорил то же самое. Мы вошли в первую пятёрку? Нет!" - рассказал кандидат.

"Кто-то из вас хочет потерять ещё шесть лет?" - спросил он у собравшихся. Толпа скандировала "Нет!".

"Вы плохой президент, у вас нет позитивной программы, мы бросаем вас вызов на этих выборах и намерены их выиграть!" - обратился Навальный к Путину. "Только попробуйте не пустить нас на выборы! Мы устроим забастовку!" - пригрозил Навальный

Он призвал остальных кандидатов снять свои кандидатуры за пять дней до выборов, если его не зарегистрируют, и потребовать у Кремля провести новую кампанию.

