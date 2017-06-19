В РФ по обвинению в наркоторговле арестованы или отбывают наказание 200 украинцев

19 июня 2017 г. 13:16
Источник: Левый берег
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Национальная полиция заявляет, что в Российской Федерации около 200 граждан Украины находятся под стражей по обвинению в торговле наркотиками.

Об этом сообщил начальник департамента Нацполиции по противодействию торговле людьми Артем Крищенко.

"Официально на сегодняшний день у нас около 200 человек пострадавших, это те которые написали заявление и проходят в рамках уголовных производств. Они все арестованы в России или уже отбывают наказание", - сказал он.

Организаторы преступной схемы, в рамках которой украинцев использовали как курьеров для перевозки наркотиков в РФ, задержаны и арестованы в Украине. Их дело направлено на рассмотрение в Соломенский райсуд Киева. Обвиняемыми являются двое гражданин Украины и гражданин Молдовы.

Вопросом возвращения в Украину арестованных в РФ граждан занимается Министерство иностранных дел.

Ранее Нацполиция оценивала количество арестованных и осужденных в России завербованных в наркокурьеры украинцев в 400-1800 человек.

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