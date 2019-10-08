В Риме "повесили" чучело Греты Тунберг

На мосту в Риме нашли подвешенное чучело климатической активистки из Швеции Греты Тунберг, сообщает Corierra dela Serra.

Манекен был одет в желтый дождевик, к голове прикреплены косички, как у Тунберг, и надпись на английском языке "Грета - ваш бог".

Полиция начала расследование после того, как в социальных сетях были опубликованы изображения чучела, заявив, что расследование было начато после "отягчающих" угроз.

Местные СМИ сообщают, что чучело создали активисты группы под названием Gli Svegli (Пробуждение).

Мэр Рима Вирджиния Рагги написала в Twitter, что она солидарна со шведской девушкой и ее семьей, назвав инцидент с чучелом "позорным".

Отмечается, что инцидент произошел на фоне демонстраций против изменений климата, организованных по всему миру группой Extinction Rebellion в попытке заставить правительства изменить экологическую политику.

Так, в Италии миллион человек протестовали против изменений климата.

Напомним, 16-летняя Грета Тунберг известна своей борьбой за экологию, она считает своей миссией борьбу с изменениями климата. На саммите ООН в Нью-Йорке она заявила мировым лидерам, что они "пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство".