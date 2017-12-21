В Риме разразился скандал вокруг засохшей рождественской ели

В итальянской столице Риме группа защиты прав потребителей Codacons обратилась в Счетную палату с требование проверить покупку администрацией города рождественской елки, которая засохла через две недели после установки.

Об этом сообщается на сайте организации.

Елка была установлена на площади Венеции. The Local уточняет, что власти города потратили на нее около 48 тыс. евро.

Codacons считают, что покупка елки оказалась бесполезной. Организация заподозрила городскую администрацию в нецелевом расходовании средств.

"В интересах города оставить площадь пустой, чем с сухим, лысеющим, умирающим деревом, что делает Рим всемирным посмешищем", - заявил глава Codacons Карло Риенци. Источник в администрации города рассказал The Local, что они не планируют убирать елку. Скорее всего, она останется на площади до Рождества.

Жители Рима начали активно обсуждать проблему в социальных сетях под хэштегом #Spelacchio, который переводится как "облезлое". У засохшей ели появился свой аккаунт в Twitter, на который сейчас подписаны 5,2 тыс. читателей.