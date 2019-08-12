В "Росатоме" объяснили взрыв на полигоне в Архангельской области

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел из-за стечения факторов, заявили в корпорации "Росатом".

Там констатировали, что к трагедии привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

Чрезвычайное происшествие произошло во время испытания ракеты на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией.

В "Росатоме" заявили, что после взрыва несколько сотрудников были отброшены в море. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших.

В результате ЧП погибли пятеро сотрудников "Росатома", которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты, и двое представителей Минобороны РФ. Ранения получили еще шесть человек.

Взрыв реактивной двигательной установки на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Источники сообщили "Интерфаксу", что инцидент произошел в Ненокском административном округе. Там расположен испытательный полигон ВМФ России.

После ЧП участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час (при допустимых 0,6 микрозивертах в час).

По данным Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на 10 августа, радиационная обстановка в Северодвинске находится в пределах нормы.

В свою очередь председатель правления экологического правозащитного центра "Беллона" (Санкт-Петербург) Александр Никитин заявил "Интерфаксу", что взрыв реактивной двигательной установки носил локальный характер и местному населению не стоит опасаться радиационной угрозы.

Как пояснил "Интерфаксу" замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров, в подобных источниках питания используются "компактизированные источники с малым количеством радиоактивного изотопа", поэтому угрозы масштабных выбросов не могло быть "по определению".