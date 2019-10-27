В России 12-летний подросток жестоко убил свою мать

В российском городе Санкт-Петербурге в ночь на 27 октября произошло жестокое убийство женщины.

Подросток зверски расправился с собственной матерью. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 12-летний мальчик поливал мать кипятком из чайника и вырезал части тела одним из острых предметов - на месте полиция обнаружила нож, ножницы, пинцет, шампур, а также фонарик.

Правоохранители предполагают, что за всеми зверствами подростка мог наблюдать его брат-близнец.

Оба ребенка являются умственно отсталыми.

Также известно, что на момент убийства отец мальчиков находился в квартире в полупьяном состоянии.

После произошедшего мужчина позвонил своим родителям, а те уже вызвали на место полицию.

