В России – более 5,5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

В России количество больных COVID-19 превысило 50 тысяч человек, зафиксированы 456 смертей.

Об этом УНИАН сообщили в оперативном штабе по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

«В целом на сегодня в России зарегистрированы 52763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 456 летальных случаев, выздоровели 3873 человека», - говорится в сообщении.

За последние сутки в России подтверждено 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах.

Из них 45,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный случай.

За сутки в России полностью выздоровели 427 человек.

Всего, по состоянию на утро вторника, 21 апреля, общее количество случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире приближается к 2,5 миллионам человек.

С начала пандемии от коронавируса умерли свыше 170 тысяч человек. При этом излечились почти 647 тысяч человек.

