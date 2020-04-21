В России – более 5,5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

21 апреля 2020 г. 13:13
Источник: УНИАН
103 просмотра

В России количество больных COVID-19 превысило 50 тысяч человек, зафиксированы 456 смертей.

Об этом УНИАН сообщили в оперативном штабе по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

«В целом на сегодня в России зарегистрированы 52763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 456 летальных случаев, выздоровели 3873 человека», - говорится в сообщении.

За последние сутки в России подтверждено 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах.

Из них 45,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный случай.

За сутки в России полностью выздоровели 427 человек.

Всего, по состоянию на утро вторника, 21 апреля, общее количество случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире приближается к 2,5 миллионам человек.

С начала пандемии от коронавируса умерли свыше 170 тысяч человек. При этом излечились почти 647 тысяч человек.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.