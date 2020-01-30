В России дед с бабушкой сожгли в печи своего внука за то, что он громко плакал

30 января 2020 г. 17:15
Источник: УНИАН
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В Хакасии суд вынес приговоры 47-летнему деду и 42-летней бабушке, сжегших в печи своего маленького внука. Об этом в четверг, 30 января, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Инцидент произошел в 2019 году в деревне Ханой. Подсудимые убили ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Сначала бабушка попыталась задушить 11-месячного внука, а затем дед затолкал его в раскаленную печь.

Тело мальчика «с признаками воздействия высокой температуры» в топке печи нашел родственник семьи и вызвал полицию.

По словам деда с бабушкой, они убили ребенка из-за громкого плача, но виновными себя не признали.

Женщину приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а мужчину - к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
 

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