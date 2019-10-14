 

В России диджея кафе зарезали из-за музыки (видео)

14 октября 2019 г. 17:18
Источник: Обозреватель.ua
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В России правоохранители разыскивают мужчину, которого подозревают в убийстве диджея в кафе в Кировском районе под Санкт-Петербургом.

Об этом сообщает издание "47 News". Убийство произошло из-за музыки, которая не понравилась посетителю заведения.

"В ночь на 13 октября посетитель кафе в нецензурной форме потребовал от диджея сменить репертуар, но получил отказ. Тогда посетитель ударил его ножом в сердце. Пострадавшего доставили в больницу, где он вскоре скончался", – отмечает издание.

На записи с камер наблюдения видно, как официант с кухонным тесаком вбегает в зал чтобы вступиться за раненого диджея.

Однако его сдержали посетители, выбив холодное оружие из рук.

Пострадавший, шатаясь, вошел в помещение вслед за официантом и упал на пол.

Подозреваемого в убийстве мужчину, которым оказался представитель азербайджанской диаспоры, объявили в розыск.

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