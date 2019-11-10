В России из "китовой тюрьмы" освободили белух и косаток

В России выпустили последнюю группу белух, которых незаконно удерживали в так называемой "китовой тюрьме" в бухте Средней в Приморском крае.

Cегодня отпустили 31 белуху. Теперь в "тюрьме" не осталось животных.

Всего на этой неделе в естественную среду выпустили 50 белух. 19 из них обрели свободу 8 ноября.

Представители Greenpeace заявили, что российские пограничники не дали им присутствовать до конца процедуры выпуска животных. Поэтому представители Greenpeace не могут оценить состояние белух.

О существовании в Приморье "китовой тюрьмы" зоозащитники заявили осенью 2018 года. Они сообщили, что в бухте в вольерах уже несколько месяцев находятся 11 косаток и 87 белух. Животные были незаконно выловлены частными фирмами Дальнего Востока и должны были быть отправлены в Китай. Также, по их данным, минимум три белухи погибли в неволе.

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