В России количество зараженных COVID-19 превысило 100 тысяч человек

30 апреля 2020 г. 12:05
Источник: УНИАН
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В России количество инфицированных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с вирусом.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек», - говорится в сообщении.

За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 39,9% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксирован 101 летальный исход.

За сутки в России полностью выздоровели 1333 человека.

Больше всего инфицировано в Москве – 3093, Московской области – 793, Санкт-Петербурге – 336.

 

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