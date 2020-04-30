В России количество зараженных COVID-19 превысило 100 тысяч человек

В России количество инфицированных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.
Об этом сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с вирусом.
«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек», - говорится в сообщении.
За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 39,9% не имели клинических проявлений болезни.
Зафиксирован 101 летальный исход.
За сутки в России полностью выздоровели 1333 человека.
Больше всего инфицировано в Москве – 3093, Московской области – 793, Санкт-Петербурге – 336.