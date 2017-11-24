В России медведь украл у охотника два ружья и сбежал

24 ноября 2017 г. 10:58
Источник: УНИАН
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Охотник услышал в избушке подозрительный шум и увидел силуэт медведя. Испуганный мужчина несколько часов прятался в лесу, а когда вернулся, обнаружил пропажу мешка из-под рыбы, в котором хранил оружие. 
В Усть-Илимском районе России медведь украл у охотника два ружья и сбежал. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Как сообщается, 57-летний охотник-промысловик обходил свои угодья, расположенные в десятках километров от ближайшей деревни. Мужчина решил остановиться в одном из зимовий, оставил вещи в избушке и пошел за водой. Вернувшись, он услышал в строении подозрительный шум и увидел силуэт медведя.
Испуганный охотник несколько часов прятался в лесу, а когда вернулся, обнаружил пропажу мешка из-под рыбы, в котором хранил оружие. Как оказалось, пропали ружья «Вепрь» и «ИЖ», еще одно с поврежденным прикладом и характерными следами от зубов зверя он нашел недалеко от избушки.

В течение нескольких дней мужчина пытался самостоятельно отыскать пропавшее имущество, однако сделать это ему не удалось. Охотник сообщил об инциденте полиции, и стражи порядка выехали на место происшествия.

Однако с момента появления медведя в охотничьем домике прошел обильный снегопад, который скрыл следы зверя в тайге.

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