В России мост обрушился на поезд

09 октября 2018 г. 14:36
Источник: УНИАН
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В городе Свободный Амурской области РФ мост обрушился на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали.

Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по региону.

Два пролета виадука упали на железнодорожное полотно.

По предварительной информации, инцидент произошел, когда по мосту проезжал грузовой автомобиль, водителя которого доставили в больницу.

Под виадуком стоял грузовой поезд. Власти города приняли решение демонтировать частично обрушившийся мост.

"Было принято решение о демонтаже конструкции", - сказали ТАСС в мэрии.

 

Видео: 

В Приамурье мост рухнул на поезд

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