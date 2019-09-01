В России мужчина убил двухмесячную дочь, отрезав ей голову

Житель Саратова подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета России.

По версии следствия, 31 августа мужчина, в отсутствии жены, оставшись дома с девочкой и двухлетним сыном, отнес новорожденную на чердак, где зарезал ее.

Как сообщает агентство Saratovnews, подозреваемый приходится отчимом и убитой девочке, и двухлетнему мальчику.

Следствие официально эти данные не подтверждало.

"По версии следствия, днем в субботу 38-летний мужчина остался дома со своим двухлетним приемным сыном и двухмесячной приемной дочерью, которая имела врожденную патологию. Его 26-летняя жена ушла в этот момент в магазин. Мужчина взял девочку, отнес на чердак дома и отрезал ребенку голову", - отмечает агентство.

Как сообщается, подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве малолетнего ребенка.