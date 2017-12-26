В России пенсионерку сдуло ветром с балкона

26 декабря 2017 г. 12:16
Источник: ТСН.ua
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В российском городе Шахтерск, что на острове Сахалин, пожилую женщину сдуло ветром с балкона, пишет местное издание "Углегорские новости".

По словам очевидца, 62-летняя женщина вышла на балкон своей квартиры, расположенной на четвертом этаже, чтобы покурить. В это время за окном бушевала непогода, а порывы ветра оказались настолько мощными, что женщину просто сбросило с балкона. Но ей повезло упасть в сугроб.

Однако на этом приключения потерпевшей не закончились. В последние дни регион страдает от сильных метелей. А видимость на дорогах практически нулевая. Поэтому, получив сигнал, машина скорой помощи не смогла добраться до места происшествия. Чтобы предоставить женщине срочную медицинскую помощь, ее пришлось положить в ковш погрузчика и транспортировать в нем.

Также издание отмечает, что когда после предварительного осмотра женщину было решено перевезти в районную больницу города Углегорска, водителю скорой пришлось ехать с открытыми передними дверьми, чтобы видеть дорогу. 

Видео: 

26.12.2017 — С балкона этой четырёхэтажки в Шахтёрске выпала бабушка

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