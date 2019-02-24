В России прошел митинг за отставку Путина

24 февраля 2019 г. 13:32
Источник: Новое Время
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В Новосибирске прошел митинг, на котором требовали отставки Путина.

Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

На митинге присутствовали несколько десятков людей – около 60.

Основным лозунгом акции изначально было требование отмены пенсионной реформы, однако протестующие перешли на обсуждение ухудшения жизни как следствие правительственного курса.

Комиссар Левого фронта по Сибирскому федеральному округу и один из организаторов акции Аркадий Булатов заявил, что действия правительства в последние годы можно назвать "человеконенавистническими и людоедскими".

Туда он отнес закон о пенсионной реформе, попытки ограничить доступ к всемирному сегменту сети интернет, и намерение отдать Японии Курильские острова.

"Доверия ни к правительству, ни к президенту никакого нет. Надежды, что они что-то исправят к лучшему, нет. Их нужно заменять другими, адекватными и думающими людьми, которых у нас в стране достаточно много", – добавил Булатов.

Митингующие скандировали: "Долой Путина!" Они заявили, что намерены сделать подобные акции регулярными и собираться в центре города каждые две недели.

 

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