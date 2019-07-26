 

В России разругавшаяся в дороге пара бросила годовалую дочь на обочине

26 июля 2019 г. 21:55
Источник: УНИАН
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В Казани Российской Федерации супружеская пара разругалась в дороге, после чего оставила годовалую дочь на обочине и разъехалась в разные стороны. Об этом сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на местного жителя Рустема Гарифова.

Проезжая мимо, Гарифов заметил на обочине встревоженную женщину и ребенка и остановился. Женщиной оказалась пассажирка проезжавшего мимо такси, которая нашла девочку на обочине.

В УМВД России по Казани подтвердили происшествие. Полицейские нашли родителей девочки и выяснили, что между супругами произошел конфликт, и отец посадил годовалую дочь на дороге. Мужчина якобы хотел добиться, чтобы жена забрала дочку и вернулась домой. Однако женщина тоже ушла, оставив девочку. Когда мужчина вернулся на место, он узнал, что дочь забрала скорая помощь.

В отношении родителей составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).
 

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