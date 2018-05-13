В России ребенок утонул в стиральной машине

13 мая 2018 г. 18:25
Источник: УНИАН
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В российском селе Сунтар (Республика Саха) полуторагодовалый ребенок погиб после падения в стиральную машину.

11 мая в следственные органы поступило сообщение о гибели полуторагодовалой девочки в результате падения в заполненную водой ёмкость стиральной машины с вертикальной загрузкой марки "Фея".

Об этом сообщается на сайте СУ следкома РФ по республике Саха (Якутия).

По данным следствия, в вечернее время жительница села находилась дома со своей малолетней дочерью и занималась стиркой белья.

«Во время развешивания белья женщина покинула помещение, в котором осталась её дочь, а, вернувшись, обнаружила тело девочки в баке стиральной машины без признаков жизни», - указывается в сообщении.
 

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