В России ребенок утонул в стиральной машине

В российском селе Сунтар (Республика Саха) полуторагодовалый ребенок погиб после падения в стиральную машину.

11 мая в следственные органы поступило сообщение о гибели полуторагодовалой девочки в результате падения в заполненную водой ёмкость стиральной машины с вертикальной загрузкой марки "Фея".

Об этом сообщается на сайте СУ следкома РФ по республике Саха (Якутия).

По данным следствия, в вечернее время жительница села находилась дома со своей малолетней дочерью и занималась стиркой белья.

«Во время развешивания белья женщина покинула помещение, в котором осталась её дочь, а, вернувшись, обнаружила тело девочки в баке стиральной машины без признаков жизни», - указывается в сообщении.

