В России собака с настоящими бровями покорила Сеть и обрела семью

В Сети нашли собаку с настоящими бровями. Об этом сообщает Life.ru.

Пес живет в российском городе Братск. Собаку с улицы принесли в приют, где она пробыла неделю, пока не нашла новых хозяев.

Новая хозяйка назвала пса Фрида - в честь мексиканской художницы Фриды Кало.

Женщина предполагает, что в роду у дворняги были хаски, от которых она и могла унаследовать брови.

Также сообщается, что ветеринары подтвердили "натуральность" бровей у Фриды.

Собака уже выполняет отдельные команды и ведет себя “воспитанно”.

Также хозяйка планирует отвести питомца к ветеринару, чтобы узнать его возраст.