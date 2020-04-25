В России собрали гуманитарную помощь для охваченной коронавирусом Киево-Печерской лавры

Российская Федерация хочет привезти в Киев груз с гуманитарной помощью для Киево-Печерской лавры. Эту информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова, пишет ВВС News Украина.

Ранее уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова попросила свою украинскую коллегу помочь с доставкой в лавру гуманитарного груза от российских "верующих" - ведь министерство социальной политики Украины "не отвечает".

"Я получила обращение Татьяны Москальковой. Но это вопрос к министерству социальной политики", - рассказала Людмила Денисова.

Она добавила, что рассказала российской коллеге, как должно происходить этот процесс.

"Инициатор обращения, который хочет передать груз, должен обратиться в министерство социальной политики. Только там могут решать вопросы оформления и ввоза груза в качестве гуманитарной помощи", - говорит омбудсмен.

Денисова добавила, что не решает таких вопросов, а только контролирует соблюдение прав.

Киево-Печерская лавра находится на полном карантине после того, как там произошла вспышка коронавируса.

Татьяна Москалькова в обращении указывала, что россияне собрали две тонны лекарств, дезинфицирующих средств, масок, перчаток и других средств для борьбы с коронавирусом.