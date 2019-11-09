В России у мужчины в рюкзаке обнаружили женские руки - СМИ

В рюкзаке жителя Санкт-Петербурга (Россия) обнаружили фрагменты женского тела, когда спасали его из ледяной реки. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

63-летнего подозреваемого достали из реки утром в субботу.

«В его рюкзаке обнаружили две отрезанные женские руки, а также травматический пистолет», – заявили в ведомстве.

Мужчину задержали. Но поскольку он сильно замерз в воде, отправили в больницу.

СК РФ не сообщает об обстоятельствах инцидента.

Однако по неофициальной информации местных СМИ, задержанный преподает в одном из вузов.

Он якобы выбросил улики в реку, но когда пакет с фрагментами тела не утонул, спустился в воду, чтобы его утопить.