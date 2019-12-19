В России воспитательница детсада пыталась скрыть синяки у ребенка, разрисовав детей зеленкой

19 декабря 2019 г. 15:10
Источник: УНИАН
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В Москве воспитательница детского сада разрисовала зеленкой половину детей из своей группы, чтобы скрыть следы побоев у одного мальчика.  Выяснилось все, когда вечером шестилетний мальчик пришел домой, разрисованный зеленкой, пишет Telegram-канал Baza.

Родители спросили, откуда у него зеленка, и мальчик рассказал, что его и других детей разрисовала воспитательница: она сказала, что это такая веселая игра.

"На руке у Саши родители заметили большой синяк, и мальчик рассказал, что перед игрой воспитательница сильно схватила его за руку и у него остались следы", - говорится в сообщении. 

На следующий день родители пошли к директору и рассказали о случившемся, причем особых претензий к женщине не имели и просили оставить ее на работе. Но воспитательницу все равно сразу уволили за то, что она попыталась скрыть синяк.

 

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