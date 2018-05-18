В России заблокировали Viber

Один из популярнейших мировых мессенджеров Viber сообщил, что в России заблокировали доступ к используемым им серверам, из-за чего россияне испытывают проблемы при подключении к сервису.

Об этом компания официально сообщила на своей странице в Twitter.

"На данном этапе мы не понимаем причины этого решения. Повторимся: пользователи Viber страдают от решения, не связанного с Viber напрямую", - заявили представители мессенджера. В Viber добавили, что работают над устранением проблемы.

Ранее сообщалось, что 13 апреля Таганский районный суд г Москвы принял решение о блокировке мессенджера на территории РФ за отказ Telegram предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписок пользователей.

Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке. В борьбе против мессенджера ведомство ограничило доступ к 18 миллионам сторонних сайтов (IP-адресов).

В числе заблокированных оказались сервисы таких крупных международных компаний как Google, Amazon, Microsoft, мессенджер Viber и многие другие. Между тем, Telegram по-прежнему продолжает работать в России.

