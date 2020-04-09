В России зафиксировали рекордное число выявленных случаев COVID-19 за сутки

09 апреля 2020 г. 13:22
Источник: Корреспондент.net
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В России за сутки зарегистрировано почти полторы тысячи новых случаев коронавируса, что является рекордным показателем, сообщает оперативный штаб в четверг, 9 апреля.

Так, за сутки выявлено 1 459 случаев заражения COVID-19. 

В целом количество инфицированных COVID-19 достигло 10131.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 118 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России - 698. За сутки умерло 13 пациентов с коронавирусом, за весь период по России умерло 76 человек", - говорится в сообщении.

Отметим, последние два дня в России фиксировалось более тысячи случаев коронавируса. 

 

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