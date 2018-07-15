В российском Кемерово сносят торговый центр «Зимняя вишня», в котором при пожаре погибли люди

В российском городе Кемерово начался демонтаж здания торгового центра Зимняя вишня, в результате пожара в котором погибли 60 человек.

Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Отмечается, что решение об этом озвучил исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев.

Известно, что мэрия города долго совещалась о законности сноса торгового центра, поскольку решения суда не было. Неизвестно, появилось ли постановление позже.

Потерпевшие выступают категорически против данного сноса хотя бы до момента ознакомления с материалами уголовного дела, так как сохранение зданий необходимо для проведения дополнительных экспертиз.

"Сегодня соответствующее ходатайство направили следователю. Если здание исключили из числа вещественных доказательств, будем его обжаловать", – заявил адвокат потерпевших Дмитрий Малинин.

В свою очередь, пресс-служба администрации области сообщает, что между сторонами было заключено соглашение о ликвидации центра.

На данный момент строители приступили к разбору внешних элементов.

Ориентировочно через неделю в Кемерово должна прийти специальная тяжелая техника, с помощью которой разберут и вывезут металлические и железобетонные конструкции.

Сообщается, что каждый из этапов займет больше месяца. Сперва снесут здание сауны, после этого специалисты приступят к демонтажу самого центра и котельной. Соседние офисные здания, относящиеся к котельной, уже подключили к другим источникам теплоснабжения.

Напомним, пожар в ТЦ Зимняя вишня произошел 25 марта 2018 года. Ранее Следком РФ заявлял о 64 погибших в результате пожара, среди жертв – 41 ребенок.

Позже Следком РФ уменьшил число погибших в результате пожара до 60 человек.

Через два дня сотни горожан вышли на митинг, требуя отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и президента России Владимира Путина.

1 апреля Тулеев досрочно покинул пост губернатора Кемеровской области, однако позже его назначили главой парламента региона.