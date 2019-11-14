В российском колледже студент устроил стрельбу, убил сокурсника и застрелился

В Амурской области (Россия) студент устроил стрельбу в строительном колледже Благовещенска. Парень открыл огонь из дробовика по сверстникам.

По информации местных СМИ, студент 4-го курса вышел в туалет, а вернулся уже с оружием и сразу начал стрелять по одногруппникам. Всего он сделал 5 выстрелов.

«Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, то увидели гражданина с оружием. Он выстрелил в сторону инспекторов, полицейские открыли огонь в ответ. Злоумышленника блокировали в аудитории», – добавляют в МВД Амурской области.

В полиции говорят, что в результате происшествия погибли двое человек, в том числе и стрелок.

Telegram-канал Mash опубликовал фото стрелка Засорина с ружьем после самоубийства в одной из аудиторий. "Нападавший на собственный колледж студент застрелился после прибытия сотрудников ГИБДД. Полицейские требовали парня сдаться, он выстрелил в себя. По предварительной информации, оружие в его руках — Иж-81", - говорится в сообщении.