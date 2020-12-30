В российском Петербурге во время передачи корабля ВМФ видеооператор упал за борт: опубликовано видео

30 декабря 2020 г. 15:05
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В России в одном из морских портов Петербурга оператор местного телеканала «Город Плюс» поскользнулся и упал за борт корвета «Гремящий» в ходе торжественной церемонии передачи корабля в состав ВМФ России на «Северной верфи».

Видео, на котором запечатлен курьезный инцидент, было опубликовано на одном из YouTube-каналов.

На видеокадрах можно увидеть, что за мгновение до того, как мужчина соскользнул за борт, он успел отбросить камеру в сторону, чтобы она не промокла.

Несмотря на инцидент, мероприятие останавливать не стали.

Пострадавшего оперативно достали из воды.

Первую медицинскую помощь ему оказали на борту, затем приехала карета скорой помощи.

Однако серьёзное вмешательство медиков мужчине не потребовалось.

 

Видео: 

Оператор телеканала упал с палубы корвета «Гремящий».

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