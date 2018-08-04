В российской ФСИН пояснили, почему к Сенцову не пустили священника

В российской Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что не допустили к незаконно осужденному украинцу Олегу Сенцову священника, поскольку о его визите Сенцов не подавал заявлений и просьб о приглашении и встрече.

Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН РФ.

В ведомстве подтверили, что 31 июля к начальнику УФСИН РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу по вопросу посещения Сенцова обратился епископ Централизованной религиозной организации "Объединение православных общин апостольской традиции" Михнов-Вайтенко Г.А.

"Согласно ч.4 ст. 14 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, к осужденным по их просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, по выбору осужденных. По заявлению осужденного и с письменного согласия священнослужителя проводится личная встреча, в том числе проведение религиозных обрядов и церемоний", - отметили во ФСИН.

"На момент обращения Михнова-Вайтенко Г.А. от осужденного Сенцова О.Г. к руководству ИК-8 и УФСИН заявлений и просьб о приглашении и встрече с представителем указанной религиозной организации не поступало", - добавили в Федеральной службе.

Также в ведомстве заявили, что "в целях обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания осужденных за ИК-8 УФСИН России по ЯНАО закреплен священнослужитель русской православной церкви отец Максим, который регулярно посещает данное учреждение и проводит религиозные обряды и церемонии, а также личные встречи с осужденными".

"От осужденного Сенцова О.Г. заявлений о предоставлении встреч со священнослужителем не поступало. При поступлении заявления от осужденного с просьбой о предоставлении ему встречи со священнослужителем, встреча будет организована в установленном законом порядке", - добавили в службе.

Ранее сообщалось, что к украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову, который 16 мая объявил голодовку, не пустили священника.

"Услышав "Сенцов, 1976 г.р.", Новиков (начальник в Ямало-Ненецком автономном округе полковник внутренней службы Александр Новиков - ред.) изменился в лице и заявил мне дословно так: Я не вижу целесообразности в Вашей встрече с Сенцовым", - сообщил отец Григорий.

Священник оставил соответствующие заявления на допуск к Сенцову полковнику, а также в прокуратуру с жалобой о несоблюдении закона руководством ФСИН Ямало-Ненецкого АО.

Российский закон позволяет священнослужителям, которые относятся к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, посещать людей, находящихся в местах лишения свободы.

Личная встреча может продолжаться до 2 часов каждая, число таких встреч закон не ограничивает, а при желании сторон, эта встреча может проходить один на один и даже за пределами слышимости третьих лиц.

Напомним, Олег Сенцов объявил голодовку с 16 мая, требуя от властей РФ отпустить всех заключенных в России украинцев.