В Россию - по загранпаспорту: введены новые правила пересечения границы

Cканирование загранпаспорта на пункте пропуска, печать и возврат документов. Вся процедура занимает полминуты. Ранее паспортные данные вносились вручную в компьютер, отныне вступило в силу новое правило: для пересечения границы с Российской Федерацией необходим загранпаспорт.

Юрий Трубачев, представитель Восточного-регионального управления Пограничной службы Украины:

На даний час усі громадяни України, які слідують на виїзд, повинні мати для перетину державного кордону паспорт України для виїзду за кордон. Громадяни, які раніше виїжджали до РФ мають змогу ще повернутися ще по паспорту громадянина України та діти - по свідотству про народження.

Исключений нет. Ежедневно границу с Россией на Гоптовке пересекают в среднем 4000 украинцев. Пограничники говорят - заграничный паспорт поможет предотвратить использование поддельных внутренних документов. В частности, большому риску подвергается свидетельства о рождении детей. К нововведению украинцы в большинстве своем относятся с пониманием и даже одобряют такой шаг.

Алексей Ребров, украинец:

Честно говоря, мне что с внутренним паспортом, что с заграничным - нормальная европейская практика. - А воно пришвидшує проходження кордону? - Да! Гораздо быстрее проходит.

Борис Зинчук, украинец:

Весь світ так кордон перетинає. Це не нове в Україні, це запоздале старе.

Зато на временно-оккупированных территориях попасть можно пока по внутреннему паспорту. Сейчас здесь на границе - появилась еще одна новация. Из-за распространения коронавируса существенно усилен медицинский контроль. Всем - без исключения меряют температуру вот такими дистанционными термометрами.

Карина Емельянова, инспектор пограничного контроля:

Ми його включаємо, вибираємо, натискаємо кнопку, притискаємо до голови пасажира, або водія три секунди вимірюється температура і все - показує скільки він зараз має температуру свою.

Если у человека температура выше 38 градусов – его отправляют в санитарную зону, где дополнительный осмотр проведет врач-эпидемиолог.

Вячеслав Никитин, врач-эпидемиолог санитарно-карантинного пункта:

А мы уже принимаем решения - либо в изоляцию больного в санитарно-карантинный пункт, который вот здесь находиться. А в последствии вызваем врачей-инфикционистов, скорую - ну там своя схема. Ну, а дальше уже идет изоляция больного, если уже подтверждение лабораторное.

Впрочем, тест-систем для выявления коронавируса на Гоптовке до сих пор нет. Поэтому, больным, температура которых показалась специалистам подозрительной, поставили диагноз ОРВИ и отит.