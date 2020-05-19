В рядах ВСУ появилась первая женщина-водолаз

В Украине первая женщина-военнослужащий Вооруженных сил Украины получила квалификацию водолаза.

Об этом сообщает АрмияInform.

19-летняя Екатерина Никитенко прошла подготовку во время службы в Военно-морских силах ВСУ в Одессе. Этому предшествовало обучение в учебном центре в Николаевской области и работа фельдшера в Водолазной школе.

«Мне захотелось пополнить ряды специалистов водолазного дела. С первой группой работала как фельдшер, а уже со второй группой, после получением одобрительного решения Командования ВМС Украины, началась моя водолазная подготовка», — рассказала Никитенко.

Во время обучения водолазному делу девушка провела более 650 минут под водой, погружаясь на глубину до 30 метров. За три минуты на задержке дыхания она успевает преодолеть около 50 метров под водой.

После изнурительных тренировок в бассейне и зимних спусков под воду в Практической гавани Никитенко удалось пройти испытания, на которых отсеивается до 70% мужчин (50% - на вступительных экзаменах, еще до 20% - во время учебы) и получить квалификацию водолаза.

«Я видела, как сдаются некоторые ребята. Понимала, что как единственная девушка должна бороться и получить желанную профессию», — рассказала Никитенко.

Сейчас первая в рядах ВСУ женщина-водолаз готовится пройти инструкторские курсы и стать первой среди женщин инструктором-водолазом, а в дальнейшем — получить диплом водолазного специалиста.