В рядах ВСУ случаев коронавируса не зафиксировано, 172 военных - на изоляции

29 марта 2020 г. 17:17
Источник: УНИАН
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В рядах Вооруженных сил Украины на сегодняшний день не зафиксировано случаев коронавирусной инфекции, 172 военнослужащих находятся в изоляции. Об этом сообщает командование медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Как указывается в сообщении, по состоянию на утро 29 марта в Вооруженных силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, не зарегистрировано. В изоляции (в том числе, самоизоляция) – 172 человека.

Отмечается, что количество военнослужащих, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 4 суток, составляет 58 человек.

Как сообщалось, в Украине, по последним данным Минздрава, насчитывается 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Девять из них – смертельные.

Пять пациентов выздоровели.

За рубежом на карантине из-за распространения коронавирусной инфекции находится 171 украинец в 15 странах мира.

 

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