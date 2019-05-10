В САД рассказали о ремонте дорог на Харьковщине

Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации со ссылкой на Службу автодорог в Харьковской области, на дорогах региона продолжается ремонт.

Так, текущий ремонт ведется на дороге Мерефа-Лозовая-Павлоград - вблизи села Борки и в пределах села Тарановка Змиевского района.

Работы продолжаются на дороге Харьков-Волчанск - у села Молодово и в пределах села Симоновка Волчанского района, на дороге Харьков-Змиев - Балаклея - Гороховатка, вблизи города Змиев и в пределах села Андреевка. Также в пределах села Печенеги выполняются работы на дороге Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук.

Кроме того, ремонт запланирован на дорогах Старый Мерчик - Мурафа - Краснокутск и Дергачи - Казачья Лопань. По работам на этих направлениях уже проведены аукционы и определены победители.

По словам начальника по развитию дорог САД в Харьковской области Сергея Пляки, последнюю неделю дорожники работали над ликвидацией ямочности на основных направлениях области - окружной автодороге вокруг г. Харькова, автодороге Харьков-Красноград-Перещепино, Харьков-Симферополь, Харьков-Змеев - Балаклея - Гороховатка, Шевченково - Балаклея - Первомайский - Кегичевка, Харьков - Волчанск, Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук, Чугуев - Меловое, Харьков - Золочев, Кегичевка - Сахновщина, Сахновщина - Изюм, Ст.Мерчик - Мурафа - Краснокутск, Лозовая Близнецы - Барвенково, Богодухов - Краснополье, Натальино - Зачепиловка - Перещепино и др.

Работы ведутся и на дорогах местного значения. Текущий ремонт продолжается на направлениях: Харьков - Липцы - Борисовка, Купянск - Кругляковка, Моначиновка - Прилютово, Николаевка - станция «Тополя», Балаклея - Бригадировка.