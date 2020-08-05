В саду Шевченко откроют многоуровневый паркинг

05 августа 2020 г. 11:03
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Строительство многоуровневого паркинга в саду им. Шевченко планируют завершить в конце лета. Как сообщают в пресс-службе горсовета, паркинг на несколько сотен автомобилей должен существенно разгрузить центральные улицы Харькова от транспорта.

Представители строительной компании говорят, что возведение объекта находится на завершающей стадии. Паркинг расположен рядом с новой дорогой, соединяющей ул. Клочковскую с ул. Рымарской, поэтому им будет удобно пользоваться не только жителям района, но и харьковчанам, которые приезжают гулять в центр города, сад Шевченко или зоопарк, который сейчас реконструируется.

Напомним, что многоуровневый паркинг за оперным театром рассчитан на 300 парковочных мест. Это каркасное многоуровневое здание, конструктив которого построен из монолитных железобетонных плит. Там будет один подземный этаж, и шесть - над землей.

 

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