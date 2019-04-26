В саду Шевченко планируют массово высадить новые деревья

Посадка крупных деревьев с комом земли началась сегодня, 26 апреля, на территории сада им. Шевченко.

Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на заместителя директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрея Дроня, там планируют высадить более 600 больших деревьев, среди которых - пирамидальные грабы высотой до 6 метров, стриженые грабы, туи, а также 15-летние горные сосны, которые впервые будут высажены в Харькове.

По его словам, посадку деревьев планируют завершить в течение недели. Растения будут садить по всей территории сада, в том числе в части, где продолжается реконструкция. Для высаживания будут выбирать такие породы, которые хорошо у нас приживаются.

Отметим что, на сегодняшний день по городу уже высажено более 200 новых деревьев и 200 тысяч цветов. В планах до конца весны успеть высадить еще 900 деревьев в центральной части Харькова.