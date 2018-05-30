В саду Шевченко в память об убитом журналисте Бабченко соберутся харьковские журналисты

Сегодня, 30 мая, вечером в память об известном журналисте Аркадии Бабченко, который был убит вчера вечером, соберутся харьковские журналисты.

Памятную встречу планируют провести около памятника Тарасу Шевченко в одноименном саду.

Начало встречи - ориентировочно в 19:00.

Напомним, накануне в журналиста стреляли в подъезде дома, в котором он жил, в Киеве, когда он возвращался в свою квартиру из магазина.

Погибший был известен как непримиримый критик действующего российского политического режима. Последние годы Аркадий Бабченко опасался преследований со стороны российских спецслужб, поэтому и покинул Россию.