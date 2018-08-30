В Сахновщинском районе суд наказал вора-рецидивиста, который два года обворовывал односельчан

В Харьковской области суд признал виновным 33-летнего местного жителя в совершении ряда краж, незаконного проникновения в жилище, а также угоне транспортного средства (ч. 1,2,3 ст. 185, ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 289 УК Украины).

Трижды судимый за имущественные преступления житель Сахновщинского района в течение двух лет «терроризировал» односельчан кражами, находясь при этом на испытательном сроке.

Всего за период 2016-2018 годов злоумышленник 18 раз пробирался в чужие домовладения, откуда выносил все, что ему казалось ценным - велосипеды, технику, металлические изделия и даже продукты питания.

Также серийный вор угнал с чужого двора мопед.

Кроме того, возле здания местного поселкового совета злоумышленник ломом поднял и похитил две бетонные полусферы.

Всего на счету рецидивиста - 21 преступление.

Суд приговорил злоумышленника к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Сейчас приговор суда вступил в силу.