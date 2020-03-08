Украинцы летели одним самолетом с заболевшей коронавирусом молдаванкой, - Минздрав Молдовы

Власти Молдовы определили 45 пассажиров рейса из Милана, находившихся в салоне самолета в непосредственной близости от женщины, у которой выявлен коронавирус нового типа. Об этом сообщили на экстренном заседании, посвященном общественному здоровью, передает Newsmaker.

Сообщается, что эти люди находятся в зоне высокого риска инфицирования, и власти проинформировали их о необходимости быть 14 дней на карантине в домашних условиях. Их выезд за пределы Молдовы ограничат.

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну сообщила, что женщина, у которой подтвержден диагноз коронавируса нового типа, находится в стабильно тяжелом состоянии. У нее двусторонняя бронхопневмония. Состояние также осложнено сахарным диабетом и несколькими сопутствующими заболеваниями.

Думбрэвяну рассказала, что еще 29 февраля женщина в Италии обратилась в больницу с высокой температурой. К 4 марта у нее появился кашель и состояние ухудшилось, она проходила курс лечения антибиотиками. Спустя несколько дней она, несмотря на плохое состояние здоровья, покинула больницу и взяла билет на самолет в Молдову. При этом женщина не сообщила о своем состоянии ни пограничникам, ни бортпроводникам.

Премьер-министр Ион Кику назвал такое поведение безответственным.

По словам Думбрэвяну, сейчас власти предпринимают все необходимое, чтобы не допустить распространения вируса. По ее словам, власти связались с 45 пассажирами того же рейса, которые находятся в зоне высокого риска инфицирования. Их проинформировали о необходимости карантина в домашних условиях в течение 14 дней. Среди них есть и граждане Украины.

Как сообщалось, в Молдове зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Женщина, зараженная Covid-19, прилетела в субботу из Италии рейсом Air Moldova 9U 480 Болонья - Кишинев.