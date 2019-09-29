 

В Саудовской Аравии убили телохранителя короля

29 сентября 2019 г. 16:30
Источник: 112.ua
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В Саудовской Аравии застрелили личного телохранителя короля, бригадного генерала Абдель Азиз аль-Фагма, передает AlArabia.

Сообщается, что у него возник конфликт со знакомым, после чего тот выстрелил в телохранителя. Инцидент произошел в доме друга телохранителя в городе Джедда.

Там у него произошел конфликт с еще одним гостем по имени Мамдух бен Мешааль Аль Али. После ссоры Мамдух взял оружие и открыл беспорядочную стрельбу по всем, кто находился в доме.

В результате полученных ранений Абдель Азиз аль-Фагм скончался в больнице.

По информации государственного агентства саудовской прессы известно, что в результате возникшего спора друг аль-Фагма выстрелил в него, а также ранил еще одного гражданина Саудовской Аравии и филиппинского рабочего.

Информационное агентство сообщило, что когда силы безопасности прибыли на место преступления, там был найден убитый стрелок и ранены пять сотрудников сил безопасности.

 

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